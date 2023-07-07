تريزيجيه يتحدث عن معاناته في الأهلي وسر فشل تجنسيه لقطر

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي، عن معاناته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كما أوضح سر فشل محاولة تجنسيه لمنتخب قطر.

تريزيجيه بدأ رحلة الاحتراف الأوروبي من بوابة نادي أندرلخت البلجيكي ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي بعدها لعب لثلاثة مواسم مع أستون فيلا الإنجليزي في الفترة من 2019 إلى 2022، وخرج معارًا إلى صفوف نادي اسطنبول باشاكشهير التركي قبل أن يشتري طرابزون عقده بصفة نهائية.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية "انضممت إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي منذ سن 8 سنوات وكنت هداف الفريق من سن 9 إلى 13 عاما وكهربا يحصل على أفضل لاعب، بعد ذلك تم إلغاء مرحلتنا السنية، ولمدة 4 سنوات في الناشئين لا أشارك ولا يوجد أحد مؤمن بي، لدرجة أن هناك مدربًا بالنادي أقام مباراة أمام منتخب بنفس عمري، أشرك الفريق بالكامل وأنا لا، وقتها قلت سأرحل عن النادي الأهلي".

التجنيس القطري

تريزيجيه أكد خلال تصريحاته أنه كان قريب من السفر إلى قطر لإتمام إجراءات التجنيس لكن تدخل علي ماهر أوقف الأمر، موضحا "استمريت لمدة 4 أشهر كنت أتدرب بمفردي، وجاء وكيل قطري لكي يشاهدني من أجل تمثيل منتخب قطر، وكنت قد جهزت جواز سفري وسأتوجه لقطر لكن علي ماهر تحدث معي وكل شيء تغير".

وواصل لاعب طرابزون التركي “ علي ماهر كان له فضل كبير عليّ، أشركني في الملعب وطلب مني البقاء معه لمدة 10 أيام وبعد 5 أيام قال لي ستوقع على عقد فئة ثالثة وبعد شهر أصبحت فئة أولى وتعرضت لمعاملة سيئة من زملائي في الناشئين وكانوا يقولون لي أخرج من هنا، لا يوجد لك مكان معنا ”.

وعن وجهة حال عودته إلى الدوري المصري، قال تريزيجيه " لن ألعب لغير الأهلى فى مصر، اللى لعب فى الأهلى يدرك هذا الأمر، وأنا بره بحمل اسم النادي".

وسجل محمود تريزيجيه مع طرابزون في الموسم الماضي في 14 هدفًا، وصنع لزملائه 10 أهداف، كما تواجد في التشكيلة المثالية الأفضل في الدوري التركي 10 مرات.