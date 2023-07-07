الجمعة 07 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلى السعودي يحسم موقف رباعي الفريق الأجنبي

ازجان اليوسكي لاعب
ازجان اليوسكي لاعب الأهلى

 يحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى برئاسة خالد العيسي، موقف أجانب الفريق من معسكر سلوفينيا المقبل، لإعداد الراقي للموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.

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 غياب رباعي الأهلى عن التدريبات الجماعية:

 أعلن النادي الأهلى غياب الرباعي الأجنبي باستوس وأزجان اليوسكي  ثنائي دفاع الفريق، والثنائي مودو بارو والحسن نداو مهاجمي الراقي، عن التدريبات التي بدأها الأخضر اليوم في بداية الاستعداد للموسم الجديد.

باستوس ومودو بارو لاعبي الأهلى

 بدأ النادي الأهلى مساء أمس الخميس أولى تدريباته بعد العودة من الراحة، وشهدت المران الجماعي عودة الدولي السوري عمر السومة، كما كان النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو متواجدًا في تدريبات الفريق لكنه لم يشارك.

 الأهلي يحسم موقف الرباعي الأجنبي:

 ومن المقرر أن ينضم رباعي الأهلى الأجنبي باستوس واليوسكي ومودو بارو والحسن نداو إلى التدريبات الجماعية للراقي خلال الفترة المقبلة، حتى يتم حسم موقفهم النهائي من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق.

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 يمتلك مودو بارو عروض عدة للرحيل عن صفوف الفريق وهو نفس الأمر بالنسبة للزهير الأيسر أزجان أليوسكي الذي لدية عرض للتوقيع الرسمي مع نادي فناربخشة التركي.

 

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