توماس بارتي يرفض الانتقال للهلال ويحدد ناديه الجديد

رفض النجم الغاني توماس بارتي نجم وسط فريق نادي أرسنال الإنجليزي الانتقال لنادي الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وحدد اللاعب فريقه الجديد في الموسم المقبل.

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تلقى توماس بارتي عدة عروض للرحيل عن نادي أرسنال للرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي نحو أحد أندية الهلال أو النصر أو ميلان الإيطالي، التي ترغب في الحصول على صاحب الـ 30 عام.

توماس بارتي يحدد ناديه الجديد

رفض توماس بارتي الانتقال لنادي الهلال وفضل اللاعب البقاء ضمن صفوف الجانرز في الموسم المقبل، بعدما رفض جميع العروض المقدمه له لترك الفريق اللندني.

قالت التقارير الإنجليزية: رفض بارتي الانتقال إلى أزرق الرياض، مفضلًا البقاء مع فريق أرسنال في الموسم المقبل.

انتقل توماس بارتي لفريق نادي أرسنال في صيف عام 2020 قادمًا من صفوف فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كما سبق للاعب خوض تجربه مع انديه ريال مايوركا وألميريا الإسبانيين.

نجح نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب البرتغالي روبن نيفيز نجم وسك فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، بعدما اقنع اللاعب برفض عرض برشلونة وميلان والموافقة على الانتقال للدوري السعودي، ليكون أول صفقات الفريق وكانت ثاني الصفقات هو اللاعب السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

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