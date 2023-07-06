ليفربول يطلب ضم مبابى بمبلغ ضخم

دخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في خط المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات المهاجم الدولي كيليان مبابى ، لدعم صفوف الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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رحل عن صفوف ليفربول اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينيو الذي انتقل للاهلي السعودي، ويرغب الريدز في التعويض بضم لاعب سوبر، ووقع الاختيار على مبابي.

تشهد الفترة الاخيره عدم استقرار بين مبابى وباريس سان جيرمان بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق، وعم موافقة ناصر الخليفي رئيس النادجي في التفريط قي خدمات اللاعب أو تركه يرحل مجانًا.

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم مبابى

ينتهي عقد كيليان مبابى مع باريس سان جيرمان في يونيو من عام 2025، ودخل الريدز في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب، وحتى الآن لم توافق إدارة الفريق الفرنسي على رحيل اللاعب الذي تدخل رئيس فرنسا لتأكيد بقاءه ضمن صفوف الفريق، لكن حتى الآن لم يوافق اللاعب على التجديد.

عرض ليفربول لضم مبابى

تنوي إدارة نادي ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابى ليجاور صلاح في مركز الهجوم، وعرض الريدز مبلغ 200 مليون يورو لإقناع إدارة باريس سان جيرمان بالموافقى على رحيل اللاعب.

العرض المقدم من إدارة ليفربول مناسب للغاية بالنسبة لرئيس فريق العاصمة الفرنسية، والذي يستهدف بيع اللاعب مقابل 200 مليون يورو.

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