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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد جعفر يكشف أسباب تعثر انتقاله للدوري السعودي (خاص)

أحمد جعفر
أحمد جعفر

كشف أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك السابق السبب الرئيس خلف عدم انتقاله للدوري السعودي للمحترفين عندما حصل على عرض من النادي الأهلي، وحينما كانت الكرة السعودية في بداية تطورها.

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أحمد جعفر يكشف أسباب تعثر انتقاله للدوري السعودي

وقال أحمد جعفر في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية: "تلقيت عدد من العروض من أندية الدوري السعودي، لكن لم يتم الانتقال بسبب تمسك مرتضى منصور بي وطالبني بالاستمرار مع الزمالك، كما رغبت الإدارة أيضًا حينها في بقائي".

وأضاف أحمد جعفر: "رحيل أحمد حسام ميدو وعمرو زكي في تلك الفترة جعلني وحيدًا في مركز الهجوم، وكان من الصعب الموافقة على رحيلي رغم امتلاكي عدد من العروض الجيدة حينها".

تابع أحمد جعفر: "كان يتبقى في عقدي مع الزمالك حينها 3 مواسم، والجهاز الفني كان متمسك بي وقرر بقائي كرقم واحد في مركز الهجوم".

قلة المهاجمين في الزمالك حينها كان سببًا في بقاء جعفر مع الفارس الأبيض رغم وجود أسماء جديده من فريق الشباب حينها كان من أبرزهم مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي الحالي ومنتخب مصر، ومن أبرز العروض التي حصل عليها اللاعب كان من نادي أهلي جدة.

أكمل أحمد جعفر حديثه عن الكرة السعودية مؤكدًا بانها تطورت للغاية مؤخرًا، ونجح الدوري السعودي في جذب نجوم العالم خلال فترة قصيره بدأت بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

وأضاف جعفر عن التنافس بين الاندية السعودية في المسابقات المحلية بالموسم المقبل: "سيكون موسم قوي للغاية بين الاندية التي تريد تحقيق لقب الدولي، بسبب الصفقات التي تم التعاقد معها حتى الآن من اندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

نجحت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش لنادي النصر، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي لنادي الاتحاد، كما نجح الهلال في التعاقد مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز، وتعاقد الاهلي مع ادوارد ميندي وروبيرتو فيرمينيو في الهجوم.

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