مستقبل مظلم لـ عبدالمجيد الصليهم مع النصر

أصبح مستقبل اللاعب السعودي عبدالمجيد الصليهم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر غامضًا قبل بداية الموسم الجديد، ومع تردد أنباء برحيل اللاعب عن صفوف العالمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اقرأ ايضًا ..

تعاقد النصر مع مارسيل بروزوفيتش نجم انتر ميلان الإيطالي، ويقترب من حسم صفقة اللاعب الإيفواري فوفانا لاعب وسط نادي لانس الفرنسي، والذي يجعل مستقبل اللاعب في وسط الملعب غير واضح حتى الآن مع العالمي.

جدد عبدالمجيد الصليهم عقده مع نادي النصر حتى عام 2026 ويتبقى للاعب مع الأصفر 3 مواسم، لكن تركيز العالمي مع تدعيم مركز وسط الملعب بصفقات كبيرة يجعل مستقبل اللاعب مع الفريق غير واضح، ويقربه من الرحيل.

غموض حول موقف عبدالمجيد الصليهم

وضعت إدارة نادي النصر مركز وسط الملعب من أهم المراكز المطلوب الدعم فيها في الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي النصر رحيل البرازيلي لويس جوستافو عن صفوف الفريق وكان بعده مباشرة بدقائق رحيل المدافع الاسباني الفارو جونزاليس، ويسعى العالمي لضم أقوى الصفقات لديه للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

انتقل الصليهم لنادي النصر في انتقالات عام 2020 قادمًا من صفوف فريق نادي الشباب، لكن يبدو أن اللاعب سيرحل قريبًا عن الفريق خاصة في حال التعاقد مع لاعبين جدد في وسط الملعب.

عبدالمجيد الصليهم يرفض الجلوس احتياطيًا

وصول عبدالمجيد الصليهم إلى 29 عام قد يجعله يرفض البقاء على مقاعد البدلاء أو كونه خيار ثالث أو رابع، مما قد يجعل اللاعب يفكر في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، أعلن نادي النصر اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي بوتافوجو البرازيلي السابق، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب الاسباني رودي جارسيا الذي رحيل بسبب سوء النتائج.

يخوض نادي النصر حاليًا معسكرفي البرتغالي لتجهيز اللاعبين للبطولة العربية مع نهاية شهر يوليو الجاري، وسيلعب الفريق في أفيرو 4 مواجهات ودية قبل السفر لليابان لخوض مواجهتين أمام باريس سان جيرمان وانتر ميلان الإيطالي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا