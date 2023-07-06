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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فرقة رضا.. صورة جديدة للرقص الراقى وإحياء التراث الشعبى (شاهد الوفد TV)

فرقة رضا
فرقة رضا

 فرقة رضا فرقة استعراضية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي بقيادة محمود رضا، وقدمت عروضًا لاقت القبول والاستحسان، وهى أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.

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 وتقدم إيناس السيد فى حلقة اليوم من "تليفزيون الوفد" نبذة عن فرقة رضا وبدايتها منذ عام  1957 والتفكير فيها كصورة راقية للرقص الشرقى وتقديم التراث الشعبى، وكواليس تكوين الفرقة بعد وفاة الراقصة الاستعراضية نعيمة عاكف والتى كانت مقررًا أن تكون بطلة الفرقة لكن خطفها الموت.

 

 كما يعرض البرنامج بعض التطورات التى طرأت على الفرقة حتى وصلت لصورتها الحالية.

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