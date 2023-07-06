عقوبة ميكانيكي قاد موتوسيكل مع امرأة في وضع غير لائق.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جلوس شاب وفتاة على موتوسيكل بوضع غير لائق، ما أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وكشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، عقوبة قائد الموتوسيكل الذي أجلس فتاة أمامه في وضع مخل بالآداب أثناء القيادة، قائلًا إن المتهم ارتكب عدة مخالفات من بينها فعل فاضح في الطريق العام والرعونة في القيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأضاف هاشم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الخميس، أن العقوبة تصل إلى سحب رخصة القيادة والمركبة من شهر إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية حد أدني 300 جنيه إلى 1500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وانتقد تصرفات تهاون قائدي السيارات والموتوسيكلات على الطرق، موضحًا أن التصرفات تخالف جميع العادات والتقاليد والأعراف من أجل تصدر التريند، ما يدل على قلة الوعي والفراغ، وهذا الأمر مرفوض تمام، مضيفا أن عقوبة الرعونة في القيادة الغرامة بين 500 جينه إلى 1000 جنيه.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل حادثة وقعت بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على صفحة فيس بوك، يظهر قائد دراجة نارية وفتاة في وضع غير لائق خلال قيادتهما، ما شكل خطرًا على حياتهم والآخرين.

وبعد تحديد مكان الدراجة النارية والشخص الذي كان يقودها، ألقي القبض عليه والتحقيق معه، واعترف بأنه ميكانيكي دراجات نارية وكان يقوم بقيادة الدراجة المذكورة بصحبة صديقته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتطبيق قانون المرور ولوائحه التنفيذية.