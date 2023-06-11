كشفت الجهود الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبرفقته آخر بأداء حركات استعراضية على طريق جمصة الدولي، معرضاً حياتهما والآخرين للخطر.

تفاصيل ضبط قائد موتوسيكل عرض حياة المواطنين للخطر بـ"جمصة"

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة والدراجة، وتبين أنهما "مقيمان بمحافظتى القاهرة ودمياط".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما رصدت المتابعة الامنية بالأجهزة الأمنية ، اختفاء طالبة الشرقية، وضبط المتهمين بإتيان حركات استعراضية على طريق جمصة الدولى.

و رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن التماس صاحب الحساب بالبحث عن إحدى الفتيات (طالبة - مقيمة بمحافظة الشرقية).

و تبين بالفحص أنه بتاريخ التاسع والعشرون من مايو الماضي ، تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من"أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز"، بتغيب "كريمته - مقيمة بذات الدائرة"، عن المنزل لوجود خلافات أسرية، وقد أمكن العثور على المذكورة.

وبسؤال الفتاة ؛ أفادت بتركها للمنزل بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية، وقد تم تسليمها لأهليتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط البلوجر آية إيهاب في قبضة الامن

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر آية إيهاب وشريكها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات ، وذلك بعد رفض استئنافهما على قرار حبسهما.

وقد وجهت جهات التحقيق للمتهمان ، تهمة حيازة 860 طربة من الحشيش، بقيمة تقدر بـ 9 ملايين جنيه، وتم العثور على تلك الكمية داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

فضلا عن قيام المتهمان بترويج المخدرات وكانا يتعاونان في ذلك مع شخص آخر.

وكانت البداية بالقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي رامي.أ، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وقد كشفت التحريات الأمنية، عن الواقعة بقيام المتهمة آية إيهاب بلوجر بالاتجار في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

انتقلت قوة من رجال المباحث علي الفور مكان الواقعة ، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شقتهما السكنية.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.