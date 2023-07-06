الإسكندرية كاملة العدد خلال أسبوعين.. 3 ملايين زائر يوميًا (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن السياحة الداخلية لعروس البحر الأبيض المتوسط يصل إلى 3 ملايين نسمة يوميًا، لافتًا أن بها شاطئ يبلغ طوله 17 كيلو و319 مترًا.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تكون كاملة العدد سياحيًا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو، إذ تكون نسبة الإشغال 100%، كاشفًا أن هناك 64 شاطئًا في المحافظة.



ولفت أن المحافظة تعتمد على اقتصاد السياحة في فصلي الصيف والشتاء، مشيرًا إلى أن السياحة الشتوية تعتمد على المؤتمرات المختلفة بالإضافة إلى ندوات الجامعة.

ظهير للإسكندرية:

ونوه خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحافظة تتعدد فيها الحضارات والثقافات والديانات واللهجات، مضيفًا أن الإسكندرية بها أقدم شارع في التاريخ هو النبي دانيال.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية بات لها ظهير، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء محور المحمودية ومحور أبو ذكري، مشددًا على أن الإسكندرية بها أجمل شواطئ العالم.

وأكد أن الخدمات كافة تقدم للمواطن السكندري، موضحًا أن محافظة الإسكندرية مهيأة لاستقبال السياحة الداخلية ويتم العمل للتغلب على بعض المشكلات منها المشكلات المرورية خصوصًا على الكورنيش.



