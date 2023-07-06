كنيسة مارمينا تستضيف أنشطة الأرثوذكس في الإسكندرية

تستضيف كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي التابعة للأقباط الأرثوذكس في منطقة فلمنج بالإسكندرية، غداً الجمعة، فعاليات القداس الالهي بمناسبة صوم الرسل، بمقرها بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

تفاصيل اللقاء بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي

يترأس اللقاء خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل اقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات من الكتاب المقدس على مدار ساعتين ينتهى الساعة العاشرة صباحًا.

استعدادات عيد الرسل الأوائل في كنائس الأقباط الأرثوذكس

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

مناسبات في الكنائس المصرية تعيد احياء التاريخ

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).