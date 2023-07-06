الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة القاهرة - الاسكندرية

تشغيل القطار الثالث
تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

txt

النقل توضح جدوى القطار الكهربائي الخفيف LRT.. وترد بالصور

txt

ماستر تشارك في تنفيذ الأعمال بمحطات القطار السريع والمونوريل ومحور منفلوط

txt

وزير النقل يرد على منتقدي قرض القطار الكهربائي (فيديو)

txt

إغلاق محور الأوتوستراد كليا 30 يوما لتنفيذ القطار الكهربائي

وتقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً، حيث  يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20  مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

 

قطارات تالجو فاخرة 

ويتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان )  .

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

 

السكة الحديد: تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة القاهرة - الاسكندرية
السكة الحديد: تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة القاهرة - الاسكندرية
الجريدة الورقية