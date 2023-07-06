باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسينسيو ..رسميًا

أعلن نادي باريس سان جيرمان منذ قليل، عن التعاقد الرسمي مع الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، لتدعيم الفريق في خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة يكشف فيها تفاصيل عقد اللاعب قائلا:" يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع ماركو أسينسيو، المهاجم الإسباني ينضم للنادي الباريسي لمدة ثلاثة مواسم حتى يونيو 2026.

ماركو أسينسيو

ورحل اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو عن صفوف ريال مدريد عقب انتهاء تعاقده مع الميرنجي.

وسبق ضم فريق باريس سان جيرمان المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل راموس بعد انتهاء عقدة مع الفريق.

ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الإسباني البالغ 27 عاما توصل لاتفاق على عقد طويل الأمد مع سان جيرمان براتب سنوي يصل لـ 8.5 مليون يورو.

لكنه وقع على عقد يربطه بالنادي 3 سنوات فقط.

الصفقة هي الثانية لسان جيرمان اليوم الخميس، بعد أن أعلن ضم السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب إنتر في صفقة انتقال حر.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من ريال مايوركا في 2014.

وخاض الجناح الموسم المنصرم 50 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.