عاجل
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 300 شاب وفتاة المخابرات الروسية تضع يدها على البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا أليكسيس سانشيز يقترب من الدوري السعودي هزّة أرضية جديدة تضرب تركيا باريس سان جيرمان يُثير الجدل قبل مؤتمر إنريكي
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

نهاية غير سعيدة بين باريس سان جيرمان والمدرب جالتيه

جالتيه
جالتيه

أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء علاقته بمدربه كريستوف جالتييه لُيسدل الستار على موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الذي يتبقى عام على نهاية عقده.

txt

إنريكي يرحب بخلافة جالتيه في باريس سان جيرمان

txt

جالتيه يواجه انتقادات لاذعة بعد خسارة باريس من لوريان

ووقع جالتييه عقدًا لمدة عامين عندما وصل إلى استاد "بارك دي برينس" قبل موسم 2022-2023، لكن رغم قيادة الفريق للانفراد بالرقم القياسي للفوز بالدوري المحلي للمرة 11 فإن الفشل في دوري أبطال أوروبا عاد ليطارده.

من المتوقع أن يعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ترك منصبه كمدرب لمنتخب بلاده عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم الأخيرة بركلات الترجيح أمام المغرب.

الجريدة الورقية