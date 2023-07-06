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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح نادي نقابة المحامين بجليم نهاية الأسبوع المقبل

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

صرح عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه من المقرر افتتاح نادي محامي جليم، ودخوله حيز التشغيل بنهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات التي جرت به على مدار الفترة الماضية.

 استكمال الفرش وتجهيز المطابخ والكافتيريات الخاصة بالنادي

وأضاف «علام» أنه تم إرساء المزايدة على المتعهد ويجرى حاليًا استكمال الفرش وتجهيز المطابخ والكافتيريات الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن النادي تم تطويره، وتجهيزه على أرقى المستويات التي تضاهي كبرى الأندية، ليكون لائقًا بالمحامين وأسرهم.

وأكد نقيب المحامين أن النادي فور دخوله حيز التشغيل سيكون متاحًا أمام كافة محامي مصر، للاستمتاع به والاستفادة من خدماته، مشيرًا إلى أن كافة الأندية التي يجرى إنشاؤها بالفرعيات ستكون على غرار نادي جليم.

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