انهيار عقار بالجمرك والحماية المدنية تواصل إنقاذ المواطنين

انهار، منذ قليل، بمنطقة الجمارك في محافظة الإسكندرية، انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع اسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول بناء قديم، وتمت عملية الإنقاذ وتم إنقاذ شخص وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت أحداث الحادث، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف الي محل البلاغ.

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق ارضي واخر اول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وجاري البحث عن مفقودين نحت الأنقاض، وتبذل قوات الحماية المدنية من جهودها من عمليات البحث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بينما تقع الكوارث الطبيعة على نحو مباغت، فلا يدري الناس في العادة، كيف ينبغي التصرف، في حين يوصي الخبراء بخطوات محسوبة عند وقوع الزلازل، مثلا، لا سيما أن ارتكاب بعض الأخطاء قد يعرقل مهمة الإنقاذ ويقلل احتمال النجاة من موت محقق.

وفي حال، شعر شخص ما باهتزاز الأرض وحدوث الزلزال أو انهيار، فعليك بإتباع التالي :

ابق في داخل البيت، ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

اختبئ تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب.

احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

تحرك حيثما تحركت تلك الأشياء إلى حين أن تتأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف منتصبا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق.

في حال كنت داخل مركز تجاري كالمول، أسرع نحو أقرب محل، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

إذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة "قفل" حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس.

في غضون ذلك، ثمة خطوات استباقية يمكن القيام بها، تحسبا للانهيار للزلازل، لا سيما في البلدان التي تشهد وقوع الكارثة بين الفينة والأخرى:

الحرص على تثبيت الأغراض بشكل قوي في البيت، مثل التلفزيون والرفوف، حتى لا تقع بسهولة في حال وقوع زلزال.

المسارعة إلى إصلاح أي تشققات قد تظهر في ركن من أركان البيت، تفاديا لأن تنهار بسرعة في حال وقوع كارثة.

لا تقم بتعليق لوحات أو ديكورات فوق سرير النوم.

إبقاء الأشياء القابلة للاشتعال بعيدا عن مصادر الحرارة.

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