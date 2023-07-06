إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل لمرحلة رياض الأطفال بكفرالشيخ لمدة 5 أيام

استجابة لمناشدات أولياء الأمور

وافق محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الخميس، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية لتطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات.

وسيتم إعادة فتح الموقع الإلكتروني لمدة خمسة أيام لمدة 5 أيام، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو إلى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الحالي، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، ومتابعة سماح أبو شامه،موجه عام رياض الأطفال.