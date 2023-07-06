انهيار جزئي لعقار يسفر عن إصابة سيدة بالسويس

إصابة سيدة نتيجة انهيار عقار مكون من 4 طوابق بشكل جزئي، فى محافظة السويس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس بلاغا يفيد بوقوع انهيار جزئى فى عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة كفر شار التابعة لحي الأربعين، ودفع مرفق الاسعاف بسيارتين، كما دفع حى الاربعين بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى اصابة سيدة جراء سقوط شرفه بلكونه عليها وتم نقلها الى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.

وتتعدد أسباب انهيار العقارات، فمنها أسباب مباشرة مثل مخالفات البناء سواء كان البناء بدون ترخيص أو التعلية بدون ترخيص، وأسباب غير مباشرة تُعتبر هي السبب الرئيسي في وجود المشكلة من الأساس.

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