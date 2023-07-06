أسعار الفاكهة صباح اليوم الخميس بـ سوق العبور.. التفاح يقفز

أسعار الفاكهة.. حالة من التباين تشهدها أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، وتراوحت أسعار التفاح الأمريكي والإيطالي ما بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو)، وتراوحت أسعار المانجو الزبدية ما بين 17 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الأسواق المصرية والتغيرات السعرية التي تشهدها، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور للجملة

التفاح

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 7 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 7 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 17 : 27 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 4 : 9 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي اصفر بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 12 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب اسود بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح المصري بين 11 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي إيطالي) من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سجل سعر البلح الرملي 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 7 : 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 6 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الشمام 6 : 10 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو العويس بين 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الهندي بين 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو تيمور بين 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الزبدية بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو البلدي بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فونس بين 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فص بين 30 : 60 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو دبشة بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو جولك بين 12 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو السكري بين 15 : 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو بيض العجل بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو سنارة بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 48 : 60 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 30 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 16: 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي 18: 35 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر نكترين بلدي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق هوليو 20 : 60 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق ياباني 20 : 35 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق سانتا كلوز 20: 60 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش صحراوي 20 : 40 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى خشابي 20 : 30 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى مستوردة 30 : 70 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم من 20 : 40 جنيهًا

تراوح سعر كريز 50 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر كيوي 26 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز مغربي من وليم 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 14 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطه).