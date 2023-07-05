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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حوت أحدب صغير يرضع من أمه وسط المحيط ..  فيديو نادر

حوت يرضع من أمه
حوت يرضع من أمه

في مشهد نادر، سجلت كاميرات الباحثين، حوت أحدب صغير يرضع من أمه في مياه المحيط الهادئ لكولومبيا.

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حوت يرضع من أمه

ونشرت مؤسسة ماكواتيكوس، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فيديو، لمجموعات من "الأمهات ذوات العجول" موضحة أنه عجلا يرضع في مياه المحيط الهادئ، وهو أول توثيق للرضاعة الطبيعية بين الحيتان الحدباء في مياه المحيط الهادئ بدولة كولومبيا.

 

وذكرت مؤسسة كولومبية، أنه جرى تطوير مشروع المراقبة، الذي أطلق في أغسطس2022، ويعد علامة فارقة في البحث العلمي في كولومبيا.

 

 وحظي  مشروع مراقبة البحر، مشاركة أساسية من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز ucscfriedlaender_lab، وجامعة Los Andesuniandescienciasuniandes.

https://www.instagram.com/reel/Ct2i6Pbs2nP/?utm_source=ig_web_copy_link

وتابعت صفحة مؤسسة ماكواتيكوس لمدة 3  أشهر تقريبًا تظل الإناث تتزاوج مع الذكور وبعد ولادة عجولها تغذيها بالحليب الذي يصل إلى 40٪ دهون، مبينة أن العجول التي تولد تزن ما يقرب من طن، ويبلغ قياسها حوالي 4 أمتار وتكسب مئات الكيلوجرامات قبل الهجرة إلى مناطق التغذية في شبه جزيرة أنتاركتيكا.

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