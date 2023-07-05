حوت أحدب صغير يرضع من أمه وسط المحيط ..  فيديو نادر

في مشهد نادر، سجلت كاميرات الباحثين، حوت أحدب صغير يرضع من أمه في مياه المحيط الهادئ لكولومبيا.

حوت يرضع من أمه

ونشرت مؤسسة ماكواتيكوس، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فيديو، لمجموعات من "الأمهات ذوات العجول" موضحة أنه عجلا يرضع في مياه المحيط الهادئ، وهو أول توثيق للرضاعة الطبيعية بين الحيتان الحدباء في مياه المحيط الهادئ بدولة كولومبيا.

وذكرت مؤسسة كولومبية، أنه جرى تطوير مشروع المراقبة، الذي أطلق في أغسطس2022، ويعد علامة فارقة في البحث العلمي في كولومبيا.

وحظي مشروع مراقبة البحر، مشاركة أساسية من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز ucscfriedlaender_lab، وجامعة Los Andesuniandescienciasuniandes.

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وتابعت صفحة مؤسسة ماكواتيكوس لمدة 3 أشهر تقريبًا تظل الإناث تتزاوج مع الذكور وبعد ولادة عجولها تغذيها بالحليب الذي يصل إلى 40٪ دهون، مبينة أن العجول التي تولد تزن ما يقرب من طن، ويبلغ قياسها حوالي 4 أمتار وتكسب مئات الكيلوجرامات قبل الهجرة إلى مناطق التغذية في شبه جزيرة أنتاركتيكا.