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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الجيش السوداني يكبد الدعم السريع خسائر فادحة .. فيديو

قائد الجيش السوداني
قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وسط قوات الجيش

اشتدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس واليوم، في مدن الخرطوم الثلاث، أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، وسط تحليق مكثف للطيران.

عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، قال إنّ الجيش السوداني يشن هجمات جديدة على مواقع للدعم السريع، مضيفًا أن  أنّ أم درمان شهدت أمس معارك عنيفة، خاصة بعد أن شنّ الدعم السريع هجومًا على أحد المباني التابعة للشرطة السودانية.

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سقوط قتلى

وأشار إلى أن الاشتباكات لم يشهدها السودان منذ اندلاع الأزمة، أبريل الماضي، منوهًا إلى أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي للهجوم وإحباطه والاستيلاء على أسلحة الدعم السريع، وفقًا لمصدر عسكري سوادني.

ولفت إلى أنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع؛ حيث استهدف الطيران الحربي السوداني عدة مواقع.

 وأجبرت الاشتباكات عددًا كبيرًا من المواطنين للنزوح إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية، وتأثرت حركة النقل بين عدد من الولايات نتيجة المعارك الطاحنة، منها ولاية الجزيرة ونهر النيل والولاية الشمالية.

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