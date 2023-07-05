عاجل
"الصحة العالمية" تتوقع أحداث مناخية مُتطرفة وموجات حر قوية "الأوج الشمسي" تسطع فى سماء الوطن العربى غدا محمد شريف يقود تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز "الأرصاد" تحذر المصطافين .. "النينو" قادم (فيديو) الفيضانات تغزو منغوليا وتُجلي مئات السكان في البلاد
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الغربية تحصد المركز الأول في التعليم التجاري والصناعي

الفائزه بالمركز الأول
الفائزه بالمركز الأول

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن حصول أبناء المحافظة على مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري والتعليم الصناعي "إعداد مهني".

وحصلت الطالبة ايه ضياء قطب الحفناوي الطالبة بمدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بقرية تطاي مركز السنطة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بنسبة ٩٩.٦%.

وحصدت الطالبة علياء عطية إسماعيل، الطالبة بمدرسة الشين الثانوية الصناعية المهنية بنات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي إعداد مهني تخصص تريكو، بنسبة ٨٩.٤ %.

ويتقدم  محافظ الغربية بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، كما يتقدم المحافظ بخالص الشكر للعاملين بالمدرستين والإدارات التعليمية والمديرية على تميزهم وعلى جهدهم المبذول.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الغربية قد حصلت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول في التعليم التجاري بذات المدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بنهطاي.

IMG-20230705-WA0100
IMG-20230705-WA0100
الجريدة الورقية