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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرارد يطلب ضم نجم منتخب إسبانيا

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

طلب ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي دعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدد من اللاعبين الكبار من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا كما فعلت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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ووضع جيرارد عدد من الأسماء الكبيرة في أوروبا للتعاقد معها ودعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وفي مقدمتها مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي ألفارو موراتا.

جيرارد يطلب ضم ألفارو مواتا

يلعب المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد دورًا كبيرًا في محاولة اقناع موراتا بالموافقة على عرض الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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خطوة جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرارد

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ستيفن جيرارد يقترب من تدريب فريق سعودي

ويستعد نادي الاتفاق لتقديم عرض جيد لصاحب الـ30 عامًا لأجل الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم مقبله، وهو ما وصل إليه مدرب الفرسان مع المهاجم المخضرم.

الاتفاق ينافس ميلان على ضم موراتا

ويدخل نادي الاتفاق في منافسة صعبة مع نظيره ميلان الإيطالي لأجل الحصول على توقيع اللاعب الإسباني الفارو موراتا.

يرغب المهاجم الإسباني في البقاء بأوروبا ويؤجل فكرة الانتقال للمنطقة العربية في الفترة الحالية، وينتهي عقد اللاعب مع الروخي بلانكوس بنهاية يونيو من العام المقبل 2024.

موقف موراتا من عرض الاتفاق

رفض الفارو موراتا في وقت سابق عرض نادي الاتفاق و أبدى تمسكه باستكمال مسيرته في الملاعب الأوروبية، والاستمرار مع نادي أتلتيكو مدريد، لكن الآن ومع دخول جيرارد في الصفقة قد تتغير الأمور، وهو ما سنشاهدة في الفترة المقبلة.

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كان نادي الاتفاق قد أعلن تعاقده مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق حتى عام 2025، وتمت مراسم توقيع العقود في العاصمة الانجليزية لندن، ومن المقرر أن يتسلم مهام عمله مع انطلاق معسكر الفريق الخارجي.

كانت بداية مسيرة ستيفن جيرارد التدريبيه مع فريق نادي رينجرز الأسكتلندي، والذي تولى مهمته لمدة 3 مواسم، وتمكن معه من تحقيق لقب الدوري بدون خسارة موسم 2020 - 2021، و بعدها تولى المهمة الفنية لفريق أستون فيلا الإنجليزي في نوفمبر 2021 ليرحلا عن الفيلانز في أكتوبر 2022.

 

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