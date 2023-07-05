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الأربعاء 05 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صالح العمري يكشف كواليس نارية خلف فشل انتقاله للاتحاد

صالح العمري لاعب
صالح العمري لاعب نادي أبها

كشف صالح العمري لاعب فريق نادي أبها السعودي كواليس فشل انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والتي أتت بعد مطالب زعيم الجنوب التي يرى اللاعب أنها مبالغ فيها.

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كواليس عدم انتقال العمري للاتحاد

قال صالح العمري لاعب نادي أبها: "على قد المحبة يكون العتب.. لم أتوقع يومًا أن أكون مصدر لأي مشكلة أو نقطة سلبيه داخل الفريق، من اليوم ورايح سيكون الاحترام للجهاز الفني واللاعبين داخل النادي ومحبين أبها فقط، وبإذن الله نقدم موسم جميل.

أكد صالح العمري لاعب نادي أبها إلى ان الجهاز الإداري في النادي تعامل معه بطريقة غير جيده، وقدم لهم شكر على ما قدموه له خلال الفترة الماضية حيث كانو السبب فيما وصل له اللاعب الآن، وكان في أعقاب رسالة اللاعب جميلة "الحياة دروس، ونتعلم منها".

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فشل انتقال صالح العمري لنادي الاتحاد

شدد صالح العمري على أنه تلقى العديد من العروض للرحيل عن نادي أبها في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه فضل البقاء ضمن صفوف الفريق لعدة أسباب، لكن بعد قرار البقاء وأثناء المفاوضات قدمت تنازلات وطلبت إدارة النتادي تخفيض الراتب السنوي.

وقال العمري أن رئيس نادي أبها أكد له أنه في حالة حصوله على عرض جيد لن يتم رفضه وسيتم الموافقة عليه سريعًا إذا كان يرغب اللاعب في الانتقال لهذا النادي، وعلى مبدأ التعامل وحسن النية وقعت على عقود التجديد.

اقتراب الرحيل واختلاف قبل التوقيع 

أردف صالح العمري أنه تلقى عرض للرحيل في الموسم الماضي وتحدث مع الجهاز الفني والإداري حول العقد، وكان كل شيء جيد لكنه تغير في اللحظة الأخيره واختلف الاتفاق والوعود أيضًا، لكني تعاملت بكل احترافية مع الموقف رغم أن رغبتي كانت الخروج وضحيت بأشياء كثيرة لكي لا أكون سبب في مشاكل مع النادي أو مع زملائي اللاعبين، وهذا اللي تعلمته وتربيت عليه ومستمر فيه.

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وقبل نهاية الموسم الماضي توصلت مع الإدارة وأبديت لهم رغبتي في الخروج، خاصة أنه يتبقى في عقد اللاعب مع زعيم الجنوب موسم أخر، ولكي يستفاد جميع الأطراف بداية من اللاعب نفسه وحتى النادي وكان الرد إيجابي بالموافقة وما فيه مانع عندهم في حال وصل عرض.

مطالب أبها السبب في فشل انتقال العمري للاتحاد

وبعد وصول أكثر من عرض جيد للنادي تفاجأت بالمطالب العالية والمبالغ فيها اللي يطلبونها، والآن أتواجد في معسكر الفريق وراح أكون مخلص لأخر يوم في عقدي مع النادي.

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