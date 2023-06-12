ستيفن جيرارد يقترب من تدريب فريق سعودي

إقترب ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا السابق على تولي مهمة القيادة الفني لأحد الفرق السعودي بالموسم المقبل.

حيث كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات جادة من نادي الإتفاق حول التعاقد مع المدرب الإنجيلزي جيرارد.

وتابعت التقارير أن جيراراد أبدي موافقة أولية لإتمام التعاقد مع الفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية"السعودية"، أن ستيفن جيرارد سيكون مدربًا للاتفاق لمدة موسمين حتي يونيو 2025 في حالة التوصل لإتفاق بين الطرفين.

وكان ستيفن جيرارد يقود القيادة الفنية لفريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته في اكتبور الماضي بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز 17 بالدوري بعد 11 مباراة، و من وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

وكان الاتفاق أنهي الدوري السعودي الموسم المنتهي 2022-2023 في المركز السابع وفي رصيده 37 نقطة.

مسيرة ستفين جيرارد التدريبية

جدير بالذكر أن ستفين جيرارد قد حقق إنجازًا تاريخيًا ومميزًا مع رينجرز بعدما توج بالدوري الأسكلتندي موسم 2020-2021 بدون هزيمة.

وخاض ستفين جيرارد إجمالي 192 مباراة مع فريق رينجرز، وحقق الفوز في 124 مباراة بينما تعادل في 41 مباراة وخسر 27 مباراة.

بينما قاد تدريب أستون فيلا في إجمالي 40 مباراة لكنه لم يحقق الفوز سوى في 13 مباراة بينما خسر 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات.

الدوري السعودي وجهة نجوم كرة القدم

بات الدوري السعوديهو وجهة نجوم كرة القدم في الفترة الأخيرة، ضمن خطة الإستثمار التي وضعتها السعوديةوكانت بدايتها بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.

كما شهدت الأيام الماضية تعاقد فريق الإتحاد بطل الدوري السعودي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لمدة موسمين.

وشهدت الفترة الأخيرة التفاوض مع أكثر من مدرب ولاعب من الفئة الأولي في كرة القدم بتوافد إلي الدوري السعودي.

حيث تحرك نادي الهلال السعودي في خطوات جادة حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل النادي السعودي وفد رسمي إلى باريس للجلوس مع ممثلي النادي الفرنسي واللاعب من أجل ضمه في صفقة مادية تأتي وفقًا لخطة الاستثمارات السعودية في مجال الرياضة ، بالتعاقد مع كبار لاعبي كرة القدم في العالم ، عقب حسم النصر تعاقده مع كريستيانو رونالدو الشتاء الماضي، وإعلان اتحاد جدة الأيام الماضية التعاقد مع كريم بنزيما صاحب الـ 36 عام وافدًا من ريال مدريد الإسباني.

كان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن خلال عام 2021 عن قيامه بتمديد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025.