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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مستشار زيلينسكي يرد بقوة على تصريحات ترامب

ترامب
ترامب

رد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، "ميخائيل بودولياك"، بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد جون ترامب"، بشأن تنازلات إقليمية قد تُقدمها كييف من أجل السلام.

 وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال بودولياك في منشور: "لن تتخلى أوكرانيا عن جزء من أراضيها من أجل وقف الحرب. لأن الاتفاقات البدائية الأراضي مقابل السلام تُؤدي دائمًا فقط إلى تصعيد الصراع والمراحل اللاحقة من الحرب".

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 في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "إن الوقت قد حان لأن تبذل الولايات المتحدة محاولة لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى السلام، غير مستبعد تقديم كييف تنازلات إقليمية لصالح موسكو".

 سبق أن صرح ترامب سابقًا أنه في حال كان رئيسًا فإنه مستعد لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

ترامب يكشف عن هدفه الرئيسي في أوكرانيا:

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز: "إن هدفه الرئيسي في أوكرانيا هو وقف قتل الناس هناك".

 أضاف ترامب: "أريد أن يتوقف موت الناس بسبب هذه الحرب السخيفة".

 يعتقد الرئيس الأمريكي السابق، أن العقبة الرئيسية على هذا المسار هي الافتقار إلى وسيط ومفاوض كفء، قادر على المساهمة في إبرام السلام.

 أشار ترامب إلى أنه لو كان يُشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، لكان "كل شيء مطروحًا للتفاوض".

 لم يستبعد الرئيس السابق أن تضطر أوكرانيا لتقديم تنازلات، وتتخلى عن بعض المناطق والأراضي، في الوقت نفسه، أشار إلى أن الهدف الرئيسي بالنسبة له هو وقف الأعمال القتالية.

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