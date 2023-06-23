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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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ترامب مجرم خارج عن القانون والسلطة والشعب.. فيديو

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس ضحية على الإطلاق كما يحاول أن يقول.

 ولفت إلى أن ترامب يهدف من خلال خطاباته كسب تعاطف الشعب الأمريكي للوقوف معه في أزمة التهم الموجه إليه، والوقوف معه أيضًا ضد خصمه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

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وأكد أن لائحة الاتهام ضد ترامب تم تقديمها من قبل مدعي عام خاص مُعين من قبل وزارة العدل المستقلة، أي أن هذا الاتهام لم يُقدم من خصم ترامب وهو الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ترامب يتحدى النظام

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث الآن هو أن ترامب يتحدى النظام بكل الطرق والسبل، حيث يحاول جاهداً أن يقنع الشعب الأمريكي بأن النظام الانتخابي الأمريكي فاسد ومزيف وغير حقيقي.

وأشار إلى أن ترامب ارتكب الكثير من الجرائم في حق السلطة الحاكمة وفي حق الشعب الأمريكي بالكامل، ولهذا يتم محاسبة ترامب حالياً قانونياً مثله مثل أي مواطن، روبين، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج عين على أمريكا، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية.


 

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