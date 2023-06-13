ترامب يصل فلوريدا للمثول أمام المحكمة.. 37 تهمة جنائية تطارده

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى فلوريدا، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء الـ 13 من يونيو.

وعرضت قنوات تلفزيونية محلية على غرار "سي إن إن" و"فوكس نيوز"، بثا مباشرا لهبوط طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشخصية والتي تحمل اسمه في مطار المدينة.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 400 عام من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

واتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بايدن بمحاولة سجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات.

وأشار ترامب خلال حديثة إلى نجل جو بايدن، قائلًا "لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن".

وأكد أن الديمقراطيون يحاولون إلصاق تهمة الخيانة له، متعهدًا بأنهم لن ينجحوا، فيما أضاف أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض.

واعتزم ترامب أن أمريكا ستواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة، لكنه تعهد بالدفاع عن الشعب الأمريكي وهزيمة خصمة جو بايدن، مضيفًا "سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا".

وأضاف ترامب "لم يكن هناك في تاريخ أمريكا رئيساً أكثر فساداً من بايدن"، متابعاً "ليست مصادفة أن تتوجه لي الاتهامات في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات الفيدرالية عن تلقي بايدن رشوة من أوكرانيا بخمسة ملايين دولار".

وفي الشأن الأوكراني قال إنّه "خلال 24 ساعة بوسعه أن يحل أزمة أوكرانيا إذا كان رئيساً".

37 تهمة يواجهها ترامب

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من كشف ممثلي ادعاء عن لائحة اتهامات تضم 37 تهمة ضد الرئيس السابق، وقالوا إنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

ويتهم ممثلو الادعاء ترامب بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، والتي كان يعلم أنه ما كان ينبغي أن يحتفظ بها.

وتوجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق لارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في التاريخ الأميركي، ويأتي في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.