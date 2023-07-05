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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عامل أصاب ابن خالته بطلق ناري في سوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

ألقت مباحث مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، القبض على عاملًا بتهمة إطلاق الرصاص على أبن خالته وإصابته بطلق نارى في ساقه في مشاجرة بينهما، بسبب خلاف على لهو الأطفال.

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شاب ينهي حياته بطلقة رصاص في الشرقية

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول محمد ... م "42 سنة- عامل" ويقيم بدائرة المركز، مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام.

تبين من المعاينة والفحص وأقوال المصاب، قيام نجل خالته المدعو مؤمن ... م "30 سنة- عامل"، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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طلق ناري ينهي حياة شاب
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