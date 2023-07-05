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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط صاحب معرض سيارات غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على صاحب معرض سيارات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في براني. 

 

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كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى. 

وكشفت التحقيقات عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سقوط القائم على إدارة شركة للإنتاج الفنى منتهية التراخيص في قبضة الامن  بالجيزة

نجحت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في  ضبط القائم على إدارة "شركة للإنتاج الفنى- منتهية التراخيص" بالجيزة بالمخالفة للقانون.

البداية كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة أكدتها لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة للإنتاج الفنى "منتهية التراخيص" - كائنة بمحافظة الجيزة) مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى "مقلدة" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومصنفات سمعية وبصرية مسجلة داخل الشركة "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة القاهرة)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على عدد (2) هارد ديسك محمل عليها عدد من المصنفات الفنية التى يتم إعدادها داخل الشركة – برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة").

وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه لتلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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