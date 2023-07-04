تكثف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

الداخلية..تضبط نصاب الدقهلية استولي علي 2 مليون جنية من المواطنين

كانت بداية الواقعة ، عقب بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى 2،239،000 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح، إلّا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولّت النيابة العامة التحقيق.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة

وفي واقعة اخري، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة 6 يوليو الجارى.

وفي وقت مسبق ، كانت المحكمة قررت خلال الجلسة السابقة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، حيث ورد التقرير وتبين سلامة قواه العقلية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وورد بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافةً إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 27 طعنة.

تأجيل نظر دعوى «السب والقذف»ضد مرتضى منصور

كما قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء،تأجيل نظر دعوى «السب والقذف»، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى جلسة 18 يوليو.

وفي وقت مسبق ، كانت محكمة النقض، قضت برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور، شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.