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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مكافحة الإدمان ينظم رحلات بالمناطق الأثرية للمتعافين من المخدرات (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

كشف مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل تنظيم رحلات بالمناطق الأثرية للمتعافين من المخدرات، قائلا: "لدينا برنامج متكامل ننفذه في المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر".

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هدفنا بناء برامج توعوية متكاملة لحماية أبنائنا من تعاطي المواد المخدرة


وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج ياتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، بأن يكون لدينا برامج توعوية متكاملة لأبناء هذه المناطق من أجل حمايتهم من تعاطي المواد المخدرة.

وتابع: "اخترنا الاماكن السياحية والأثرية، حيث نريد أن نربط شبابنا بطبيعة آثار بلدنا العظيمة، ونستهدف توعيتهم بأهمية الحفاظ على الآثار وتعزيز الوعي السياحي لديهم، ولدينا أنشطة ترفيهية ورياضية، وننفذ برامج تأهيل اجتماعي ونفسي داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق".

قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 6 آلاف مريض

وواصل: "على مدار الأشهر الستة الماضية قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 6 آلاف مريض داخل المناطق المطورة، وجارِ التوسع في هذه الأنشطة، ولدينا 28 مركزا علاجيا، ونقدم كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وبسرية تامة، وانتهينا من إنشاء مركزين جديدين في قنا والجيزة، وتحديدا إمبابة، وسيكون المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وسيقدم الخدمات العلاجية مجانا".

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