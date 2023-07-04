أنشطة توعوية لحماية الأطفال من تعاطي المخدرات (فيديو)

كشف مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ البرامج التوعوية في البرامج المطورة تستهدف توعية الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لحمايتهم من تعاطي المواد المخدرة وتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 للحصول على كل الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تاما.

اقرأ أيضا .. حملة مُكبرة لضبط تجار المخدرات في الجمهورية

الأنشطة التوعوية تستهدف حماية الأطفال من أضرار تعاطي المواد المخدرة

وأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة التوعوية تستهدف حماية الأطفال من أضرار تعاطي المواد المخدرة ورفع الوعي لديهم بخصوص أضرار الإدمان والتدخين.

وأوضح أنه يتم ذلك من خلال ورش حكي وأساليب إبداعية تجذب الأطفال لمثل هذه الأنشطة، وافتتحنا 6 عيادات داخل هذه المناطق تستهدف مرضى الإدمان وإحالتهم إلى المراكز العلاجية التابعة بواقع 28 مركز علاجي منتشرة في 17 محافظة حتى الآن.

وتابع: "في مراكز العزيمة التابعة للصندوق، لا تقتصر الخدمات العلاجية على سحب المواد المخدرة، لكنها تمتد إلى التأهيل الاجتماعي والتأهيل النفسي حتى خدمات التمكين الاقتصادي الممثلة في تعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتيح قروض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لمساعدته في إنشاء مشروعات صغيرة، وذلك كله في إطار خدمات ما بعد العلاج وإعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى".