عاجل
بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا نفوق آلاف الأسماك بسبب جفاف نهر المجر في العراق (شاهد)
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة في مران الزمالك استعدادا لفيوتشر

مران الزمالك
مران الزمالك

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

إقرأ أيضًا..

تدريبات قوية لمستبعدي الزمالك من مباراة المقاولون استعدادا لمواجهة فيوتشر

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في كأس مصر.

 

وفي نفس السياق وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا لعمرو السيسي لاعب الوسط على هامش مران  اليوم.

 

و أدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب بجانب الجيمانيزيوم، ولم يشارك في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضة للإرهاق بعد المشاركة أمس أمام المقاولون العرب.

 

و خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء و المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال  المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز الممتاز .

 

وشهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين ،  أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

 

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور  الفنية الخاصة بخطة اللعب.

 

وفي نهاية المران أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

 

وحرص الكولومبي أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل من خلال محاضرات فنية سريعة أثناء التقسيمة أو نقل بعض الأمور بصورة شخصية لبعض اللاعبين.

 

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أكتسح نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

و بهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز  .

الزمالك، محمود شبانة، شبانة، فريق الزمالك، الدوري الممتاز، كأس مصر، دونجا، نبيل عماد دونجا، الزمالك، فريق الزمالك، الدوري الممتاز، كأس مصر،

 

مواد متعلقة

تدريبات قوية لمستبعدي الزمالك من مباراة المقاولون استعدادًا لمواجهة فيوتشر

تدريبات تأهيلية لأساسيو الزمالك أمام المقاولون في مران اليوم

دونجا يواصل البرنامج العلاجي والتأهيلي قبل العودة لتدريبات الزمالك

بلحاج ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا لمواجهة فيوتشر

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

أسويرو: الفوز بسداسية نتيجة لا تحدث كثيرا.. ونمتلك حاليا فريقا قادرا على المنافسة

استدعاء سداسي الزمالك لمنتخب الطائرة لكأس العالم تحت 21 عامًا

سامسون يعود لقائمة الزمالك قبل مواجهة المقاولون

الجريدة الورقية