عاجل
بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا نفوق آلاف الأسماك بسبب جفاف نهر المجر في العراق (شاهد)
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

الزمالك
الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

إقرأ أيضًا

نجم الزمالك السابق يحذر أوسوريو: طريقة لعبك خطر

كهربا يرد على شكوى الزمالك بمذكرة لـ "فيفا"

وفي بداية الجلسة قدم المدير الفني التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة  المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

و تناقش الكولومبي أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة في كافة التفاصيل والأمور الفنية التي حدثت في مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

 

وطالب المدير الفني  الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات. 

 

وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو على ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة .

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أكتسح نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

و خاض الفارس الأبيض مباراة ربع نهائي كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح. 

 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"  – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

 

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

 

و جاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

 

و بهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز  .

 

مواد متعلقة

أشرف صبحي : حريصون على دعم القدرات الإبداعية لشباب الجامعات وتدعم مسار التطور المتصاعد للدولة

اللجنة الأولمبية المصرية تهنىء اتحاد تنس الطاولة بميداليات بطولة أفريقيا

تفوق مصري.. نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا

إسراء عويس تحقق ذهبية الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية

مصطفى عمرو يحقق ذهبية دفع الجلة بدورة الألعاب العربية

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد الكرة بتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024

بمشاركة مصر.. انطلاق بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة الباراليمبية

الجريدة الورقية