تدريبات قوية لمستبعدي الزمالك من مباراة المقاولون استعدادًا لمواجهة فيوتشر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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شهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين، أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب.

في نهاية المران أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

حرص الكولومبي أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل من خلال محاضرات فنية سريعة أثناء التقسيمة أو نقل بعض الأمور بصورة شخصية لبعض اللاعبين.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجًا تأهيليًّا واستشفائيًّا خاصًا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب بالأمس، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أدت هذه المجموعة فقرة تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بجانب التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، وفقًا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني.

ولم يشارك مجموعة اللاعبين الأساسيين في مواجهة المقاولون، في المران الجماعي وفقًا لقرار الجهاز الفني، وتم الاكتفاء بالفقرة التأهيلية و الاستشفائية منعًا لتعرضهم للإجهاد.

ويواصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في لقاء غزل المحلة بالدوري.

وشهدت تدريبات الفريق الأول التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، عدم مشاركة "دونجا" وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

يسعي الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيز اللاعب خلال الوقت الحالي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا في أقرب وقت ممكن.

وانتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل، سواء في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادًا للفترة المقبلة.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وقدم المدير الفني في بداية الجلسة التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتناقش الكولومبي أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة في التفاصيل كافة والأمور الفنية التي حدثت في مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليًّا، و التركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز و حصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات.

وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

بهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميًّا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدًا مع فريق بيراميدز.

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