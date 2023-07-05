عاجل
بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا نفوق آلاف الأسماك بسبب جفاف نهر المجر في العراق (شاهد)
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، العميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري الجديد ، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشاراً عسكرياً لمحافظة المنوفية خلفاً للواء أحمد أبو الغار المستشار العسكري السابق .

حيث هنأ محافظ المنوفية المستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة وطننا الغالي ، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030 .

كما كرم محافظ المنوفية المستشار العسكري السابق وإهدائه درع المحافظة تقديراً لمجهوداته المبذولة خلال فترة توليه المسئولية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة  ، متمنياً له التوفيق والسداد.

هذا وقد تناول اللقاء بحث كافة السبل لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية ولا سيما في تحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات وخطة المحافظة التنموية ، مثمناً الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة .

 

الجريدة الورقية