محافظ المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، العميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري الجديد ، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشاراً عسكرياً لمحافظة المنوفية خلفاً للواء أحمد أبو الغار المستشار العسكري السابق .

حيث هنأ محافظ المنوفية المستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة وطننا الغالي ، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030 .

كما كرم محافظ المنوفية المستشار العسكري السابق وإهدائه درع المحافظة تقديراً لمجهوداته المبذولة خلال فترة توليه المسئولية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ، متمنياً له التوفيق والسداد.

هذا وقد تناول اللقاء بحث كافة السبل لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية ولا سيما في تحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات وخطة المحافظة التنموية ، مثمناً الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة .