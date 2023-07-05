الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التصعيد في الأراضي الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه العميق إزاء تصعيد التوترات فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن "العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين تضمنت أكبر غارات جوية على المدينة منذ عقود وخلفت ما لا يقل عن عشرة قتلى فلسطينيين وعشرات الجرحى.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ويؤكد أن كل هذه الأحداث تُذكر بهشاشة الوضع على الأرض في ظل غياب احتمالات الحل السياسي.

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي أعرب مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه بشأن العدد المتزايد للغاية من ضحايا أعمال العنف هذا العام. ويواصل الاتحاد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، في جميع الظروف وأن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبًا وأن يكون فقط وسيلة الملاذ الأخير، عندما لا يكون هناك مفر من ذلك من أجل حماية الأرواح، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، إلى "ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إعادة السيطرة الأمنية على كل المنطقة "أ" من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للاتفاقيات القائمة، وحث إسرائيل في نفس الوقت إلى ضرورة احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ومواصلة التنسيق الأمني بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص على حاجز عسكرى نصبته قرب مستوطنة "حجاى" المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم فى مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة "نابلس" شمال الضفة، والواقعة إلى الجنوب من جنين، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر بعد تفتيش منزليهما، وفي بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت الليلة الماضية قد شهدت العديد من المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وخاصة مدينة "الخليل"، وقمعت قوات الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع مسيرات للتنديد بعدوانها على جنين، والذي استمر يومين قبل انسحابها منتصف الليلة الماضية، وأسفر عدوان الاحتلال في "جنين" ومخيمها عن ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة 140 آخرين.