الاحتلال يكرر سيناريو نكبة فلسطين فى جنين .. فيديو

كشف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، آخر التطورات الراهنة بشأن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

وقال إن قوات العدوان مازالت تستهدف وتهجر المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم في مخيم جنين، كما أن هناك توقف كامل لأساليب الحياة في مخيم جنين.



وأفاد أنه تم قطع الكهرباء، والمياه، وتوقف عمليات الصرف، في مخيم جنين، بالإضافة إلى هدم البيوت لإجبار الفلسطينيين على ترك المنازل، كما أن قوات الاحتلال أخرجتهم رغم عنهم، ومنعتهم من حمل أي أمتعة أو متعلقات شخصية على غرار ما حدث في النكبة.

ولفت الهباش إلى أن هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين داخل مخيم جنين، وقوات الاحتلال لم تدخل المخيم بصورة كاملة وهي الآن على أطراف المدينة، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية لم تدعو إلى اضطراب بشكل عام في فلسطين.

ونوه إلى أن المواطن الفلسطيني لم يترك منزله طواعية، ولكنه مجبر الآن على ترك كل ما يملك في مخيم جنين، مؤكدًا أن قوات الاحتلال من المتوقع أن ترتكب أي جرائم أو تتخذ قرارات غير متوقعة تعود بالسلب على الوطن.

ورد الهباش على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلًا إن البنية التحتية للإرهاب هي قوات الاحتلال، كما أنهم ينظرون إلى الشعب الفلسطيني على أنه قوة إرهابية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.