مندوب فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي قتل 2250 طفلاً

قال السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إنه خلال العقدين الماضيين، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 2250 طفلاً فلسطينياً ومنع آلاف الأطفال من الوصول إلى مدارسهم بحرية وأمان واستهدف مئات المدارس والمراكز التعليمية واعتقل آلاف الأطفال بطرق مروعة مدروسة وممنهجة سواء من منازلهم أو مدارسهم أو من الملعب والشوارع.

يوجد أكثر من 160 طفلاً فلسطينياً في سجون الإسرائيلية

وأضاف “العكلوك” خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه ما زال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم أكثر من 160 طفلاً فلسطينياً»، متابعا أن القضية الفلسطينية هي الواجب المقدس الموضوع على طاولة ممثلي دول الأعضاء منذ أكثر من 75 سنة بل منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945.

قضية فلسطين قضية العرب والمسلمين

وتابع: “قضية فلسطين ليست قضية فلسطين فقط بل هي قضية العرب والمسلمين، كما أنها قضية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقضية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين”.

وأكد أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا لاقتحامات وتقويض لأساساته من خلال الحفريات الممنهجة والمستمرة من عشرات الأعوام فضلا عن محاولات تقسيمه زمنيا ومكانيا باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى.