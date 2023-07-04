نقيب المحامين يكلف الإدارة الهندسية بإعداد تقرير لتطوير نادي رأس البر بدمياط

كلف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي محامي رأس البر، تمهيدًا للبدء بتطويره ورفع كفاءته ليكون لائقًا بالسادة المحامين وأسرهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لنقيب المحامين لنادي رأس وذلك على هامش زيارته لمحافظة دمياط.

كما عقد نقيب المحامين اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة محامي دمياط، وذلك لمناقشة كافة مشكلات عمل المحامين، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات السادة أعضاء المجلس الفرعي بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.



وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب أجرى جولة تفقدية لأرض شطا الكائنة بجوار مجمع محاكم دمياط، وذلك لإنشاء مقر ونادي لنقابة المحامين الفرعية بدمياط، موجهًا الإدارة الهندسية بالنقابة العامة برفع المقاسات تمهيدًا لتجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، وسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وتذليل كافة العقبات.

وكان عبدالحليم علام، أجرى صباح اليوم جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات لتكون لائقة بالسادة المحامين.