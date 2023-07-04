عاجل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مستشفى جنين بالرصاص الحي طبيبة تكشف أعراض الحمي الخبيثة والسر في الحيوانات رئيس شعبة الدخان يكشف سر الارتفاع الجنوني لأسعار السجائر في الأسواق (فيديو) ضياء رشوان يشيد بالحوار الوطني.. أعاد روح ثورة 30 يونيو رأس رمسيس الثاني يعود لأحضان مصر
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تفوق مصري.. نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا

بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا

انتهي اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقامة على صالة د حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

إقرأ أيضًا..

txt

بحضور وزير الشباب والرياضة.. افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا

txt

وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة بمصر


 

وشهد اليوم الأول تفوق من اللاعبين المصريين، حيث حققوا  خمس انتصارات ، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات، بينما حقق المنتخب التونسي الفوز 3 مباريات.

بطولة أفريقيا للبوتشا

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في مباراتين.

واكدت ريم صبحي مدير البطولة، أن اليوم الأول شهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

واضافت مديرة البطولة، أنها سعيده بتفوق اللاعبين في اليوم الأول وتحقيق الفوز في العديد من المباريات ، متمنية التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.
 

وشهد حفل افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا على صالة د حسن مصطفى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات السياسية والرياضية في مصر .

قال أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أنه يتمني أن تظهر البطولة بشكل يليق بأسم مصر.

 

و أضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا و تنظيميًا، خاصة و أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.
 

وكانت المنتخبات الخمسة المشاركة في البطولة، قد وصلوا إلي القاهرة  عصر الأحد الماضي.


وحرص وفد من الاتحاد المصري  لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي، على استقبال المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة و هم، المغرب و جنوب أفريقيا و تونس و ناميبيا، في مطار القاهرة الدولي.

 

موعد انطلاق بطولة افريقيا للبوتشا

 

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو  بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

تعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق و هي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

مواد متعلقة

إسراء عويس تحقق ذهبية الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية

إشادة كبيرة.. تفاصيل حفل افتتاح بطولة أفريقيا لـ البوتشا

بحضور وزير الشباب والرياضة.. افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا

وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة بمصر

بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفتة عن بطولة أفريقيا للبوتشا

موعد وصول المنتخبات إلى مصر للمشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا

الجريدة الورقية