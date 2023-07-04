تفوق مصري.. نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا

انتهي اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقامة على صالة د حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

إقرأ أيضًا..





وشهد اليوم الأول تفوق من اللاعبين المصريين، حيث حققوا خمس انتصارات ، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات، بينما حقق المنتخب التونسي الفوز 3 مباريات.

بطولة أفريقيا للبوتشا

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في مباراتين.

واكدت ريم صبحي مدير البطولة، أن اليوم الأول شهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

واضافت مديرة البطولة، أنها سعيده بتفوق اللاعبين في اليوم الأول وتحقيق الفوز في العديد من المباريات ، متمنية التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.



وشهد حفل افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا على صالة د حسن مصطفى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات السياسية والرياضية في مصر .

قال أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أنه يتمني أن تظهر البطولة بشكل يليق بأسم مصر.

و أضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا و تنظيميًا، خاصة و أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.



وكانت المنتخبات الخمسة المشاركة في البطولة، قد وصلوا إلي القاهرة عصر الأحد الماضي.



وحرص وفد من الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي، على استقبال المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة و هم، المغرب و جنوب أفريقيا و تونس و ناميبيا، في مطار القاهرة الدولي.

موعد انطلاق بطولة افريقيا للبوتشا

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

تعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق و هي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.