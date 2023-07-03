بحضور وزير الشباب والرياضة.. افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا

تفتتح في السادسة من مساء اليوم الإثنين بطولة أفريقيا للبوتشا على صالة د حسن مصطفى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات السياسية والرياضية في مصر .

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و من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات من بينهم فقره غنائية استعراضية بعنوان إفريقيا ، التي قام الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي بتحضيرها كما يشهد الحفل مفاجاه

و كانت المنتخبات الخمسة المشاركة في البطولة، قد وصلوا إلي القاهرة عصر الأمس الأحد، و سط استقبال من قبل وفد الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي.

و قال أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أنه يتمني أن تظهر البطولة بشكل يليق بأسم مصر.

و أضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا و تنظيميًا، خاصة و أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.

موعد انطلاق بطولة افريقيا للبوتشا

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

التأهل لاولمبياد باريس

و تعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق و هي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا

و كانت المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا والمقرر إقامتها اليوم في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم قد وصلت إلى القاهرة أول أمس .

و حرص وفد من الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي، على استقبال المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة و هم، المغرب و جنوب أفريقيا و تونس و ناميبيا، في مطار القاهرة الدولي.

