وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة بمصر

وصل عصر اليوم المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقرر إقامتها غدًا في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

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وحرص وفد من الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي، على استقبال المنتخبات الأربعة المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا وهم المغرب و جنوب أفريقيا و منتخب تونس و منتخب ناميبيا، في مطار القاهرة الدولي.

بطولة أفريقيا للبوتشا

وتنطلق بطولة أفريقيا للبوتشا في الفترة من يوم 3 إلي يوم 8 من شهر يوليو الجاري، على أن يكون حفل الافتتاح في اليوم الأول من البطولة في تمام الساعه السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، وسط حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في البطولة التي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد هذه بطولة أفريقيا للبوتشا هي المؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق، وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا، وتقام بطولة اولمبياد باريس بداية من يوم الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة أفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من يوم 3 حتى يوم 8 من شهر يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

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وفي سياق أخر، أعلن عبدالرحمن حميد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، تجديد تعاقده مع المارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم مقبله، حتى نهاية موسم 2027، حيث تم التجديد للاعب بعد إصابته مباشرة وقد ابلغته الادارة بالاتفاق على تفاصيل التجديد.

وتمنى اللاعب أن يتمكن من اللحاق ببطولة كأس العالم للأندية ويشارك في البطولة "سوبر جلوب 2023" بالمملكة العربية السعودية المقرر لها خلال شهر نوفمبر المقبل.