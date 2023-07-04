إنقاذ مغامر قضى 137 يومًا في المحيط الأطلسي   

حياة جديدة، سطرها أفراد طاقم بحارة أتراك، في إنقاذ مغامر فرنسي ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يومًا.

ونجح البحارة الأتراك، أثناء تواجدهم على متن ناقلة نفط، من إنقاذ المغامر بعد تلقيهم رسالة تحذيرية من خفر السواحل الأمريكي عن وجود قارب يوشك على الغرق في المحيط الأطلسي.

وأنقذ البحارة المغامر ديدييه بوفارد، الذي فقد أثره لمدة 137 يومًا بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي على متن قاربه الصغير الذي يبلغ طوله 6 أمتار، وكان بوفارد قد بدأ رحلته من جزر الكناري ولكنه لم يصل إلى وجهته المقررة.

وبدأت عملية الإنقاذ في المحيط الأطلسي قبالة سواحل بورتوريكو في البحر الكاريبي، واستغرقت حوالي 6 ساعات.

البحارة التركي تنقذ مغامر فرنسي

وقال قائد السفينة التركية، الكابتن نجاتي دوغان، بأنه تلقى اتصالًا من خفر السواحل الأمريكي يفيد بوجود قارب يوشك على الغرق على بعد أكثر من 200 ميل من سواحل شمال بورتوريكو.

وأفادت التقارير بأن خفر السواحل لم يكن قادرًا على الوصول إلى القارب، ولكنهم تمكنوا من الاتصال بطاقم الناقلة النفطية التركية للمساعدة في إنقاذ المغامر الفرنسي.