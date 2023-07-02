قصة أمريكي تاه في المحيط الهادئ 33 يومًا

تمكن مجدف أمريكي النجاة من الموت بعد قضائه 33 يوما في المحيط الهادئ، على بعد أكثر من حوالي 1609 كلم من اليابس، وكانت أسرته اعتقدته قد مات.

رحلة حول العالم بقارب تجديف

كان المغامر آرون كاروتا البالغ من العمر 45 عاماً، يحاول أن يطوف في رحلة حول العالم في قارب تجديف، واعتاد نشر مقاطع فيديو بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي عن مسار رحلته، إلا أن الألواح الشمسية التي كان يستخدمها لتشغيل أدوات الملاحة، وأجهزة الاتصال توقفت عن العمل ما أفقده بوصلته.

لم يحضر المغامر جهاز "السدس البحري" حتى يتمكن من معرفة مكان وجوده بالضبط، بمساعدة الشمس أو القمر أو النجوم بعد ضياعه، ولم يستخدم جهاز استغاثة الطوارئ، لتنبيه خفر السواحل.

وواصل آرون كاروتا، التجديف مسترشداً ببوصلة على أمل الوصول إلى جزر ماركيساس في وسط المحيط الهادئ، في رحلة طولها حوالي 1600 ميل (2574.95 كم).

اعتقدت اسرته أنه مات

أبلغت أسرته السلطات بعد اختفائه وبحث خفر السواحل الأميركي عنه، لكنهم لم يعثروا على أي أثر له، وقال كاروتا: "أخبروا والديّ أنني مت".

واصل كاروتا في التجديف وكان يصطاد أسماك الماهي والدورادو ليتغذى عليها، ويتبع روتيناً أسماه "أكل، دعاء، صيد" واستمر على هذا الحال 33 يوماً، وعلى بُعد 400 ميل (44 كلم) من ماركيساس، قلبت موجة قاربه، وكانت سمكة قرش تحوم حوله، وتمكن كاروتا من إطلاق ونفخ طوق النجاة المستخدم في حالات الطوارئ، حاملاً معه جهاز الاستغاثة الذي استخدمه بعد ذلك.

إنقاذه من الموت

وبعد 3 ساعات أنزلت له طائرة من طراز هرقل، كانت تبحث عن سفينة مفقودة أخرى كانت بالقرب منه، طوقاً ومعدات نجاة لكنه أحجم عن السباحة لأخذه خوفاً من القرش، وأمضى الليل مستلقياً في طوقه المثقوب.

إلى أن عثرت عليه سفينة تجارية، وأنزلت له سلة على رافعة، وأنزلته في هاواي بعد حوالي 10 أيام في البحر، وكان قد تحدث للتو مع والدته، التي ظنّت أنه مات، وسافر أحد الأصدقاء وأقرضه بعض المال حتى يتمكن من استخراج جواز سفر جديد.