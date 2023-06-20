إتهامات لخفر السواحل اليوناني بالتقصير بإنقاذ مركب اليونان.. رئيس الإتحاد يوضح

كشف محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، عن ملابسات جديدة في حادث انقلاب مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، وأنه قد إندلعت إحتجاجات فى أثينا ومدينة كالاماتا تتهم خفر السواحل اليوناني فى التقصير فى إنقاذ المركب، مما أدى ذلك إلى قيام المدعى العام اليونانى إيسيدوروس دوجياكوس بإصدار أمر بفتح التحقيقات فى الحادث.

ورصد “الزفزاف” أثناء حديثه لـ “الوفد”، أن المعلومات الأولية للحادث هى مايلى:-

- غفر السواحل الأوروبى "فرونتكس" رصد المركب المنكوب أمام سواحل كالاماتا اليونانية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الماضى وابلغ به غفر السواحل اليونانى.

- فى تمام الساعة 2و17 دقيقة ظهرا تلقى نظام التحذير الهاتفى للكوارث البحرية رسالة إستغاثة تفيد بأن المركب يواجه كارثة وقام على الفور نظام التحذير الهاتفى بإرسال إيميل لغفر السواحل اليونان أبلغه بذلك.

- قبطان المركب التجارى لاكى ساليور توجه لمكان المركب المنكوبة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة لإمدادها بالماء والغذاء بناءً على تعليمات غفر السواحل اليوناني.

- المركب التجارى بيثفول واريور توجهت إلى المركب المنكوب فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى نفس الموقع التى توجهت إليه المركب لاكى وأمددته بالغذاء والماء وهذا يعنى أن المركب لم يتحرك من موقعه ولم يكن فى حالة إبحار طبقا لموقع المراقبة البحرية مارين ترافك

- تم تسجيل رسالة صوتية تحذيرية للمهاجرين على متن المركب بعدم الحركة على ظهر المركب خوفا من إنقلابه.

- في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء إنقلب المركب وغرق بعد 7 ساعات لم يتحرك من موقعة وإستطاع الياخت مايان كوين القريب من الموقع إنقاذ مايمكن إنقاذه بالرغم مايقوله غفر السواحل اليونانى بأن المركب كان فى حالة إبحار ورفض المركب أى مساعدة من غفر السواحل اليونانى.

وتابع : “بعد غرق المركب شارك فى عمليات الإنقاذ فرقاطة بحرية يونانية وطائرة هليوكبتر عسكرية بالاضافة إلى لنشات غفر السواحل على الفور امر رئيس الوزراء اليونانى بفتح تحقيق فى الحادث، ووصف فرانشيسكو روكا ، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، غرق السفينة بأنه رمز فشل المجتمع الدولي”.

أما بالنسبة لمصير الأطفال القصر الناجين من حادث المركب الهجرة غير الشرعية باليونان، ذكر رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، أن الأطفال القصر سوف يتم التحفظ عليهم ووضعهم في اماكن مخصصة لرعاية الأطفال، الى أن يتم الطلب لرجوعهم من قبل اهلهم.

غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا. واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب.

وادانت الحكومة المصرية بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.