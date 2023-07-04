حادث مدينتي .. لا أحد فوق القانون والإعدام عقوبة محتملة (فيديو)

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الشائعات التي تبثها الكتائب الإلكترونية الإخوانية بشأن حادث مدينتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مضيفًا أنه لا أحد في مصر فوق القانون، والقانون فوق الجميع.



وأضاف أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أصدر بيانًا يكشف فيه تفاصيل حادث مدينتي بعد دهس مواطنة وزوجها مشيرًا إلى أن القضية في يد القضاء العسكري.

الضابط المتهم يستحق الإعدام:

وأشار إلى أن القضية جنايات، وهذا يعني أن الضابط المتهم يستحق الإعدام بعد دهس أسرة كاملة ووفاة سيدة إثر الحادث، لافتًا إلى أن طيور الظلام وأهل الشر يبثون الأكاذيب ضد القوات المسلحة والشرطة، مستدركًا أن ما حدث خلاف جيران فقط.



وأكد أن ضابطًا بالقوات المسلحة ارتكب جريمة قتل عمد لسيدة بعد دهسها وأبنائها، مضيفًا أن الدول لا تتستر على أي متهم بارتكاب جريمة مهما كان منصبه.



ونعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى الدكتورة بسمة على، التي توفت إثر حادث مدينتي، كما أسفر الحادث عن إصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

وتقدمت النقابة بالعزاء لأسرة الصيدلانية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وأبنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم في مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت نقابة الصيادلة متابعتها لإجراءات سير التحقيقات مع المتهم في حادث الاعتداء الغاشم، لسرعة محاكمته.

وفي وقت سابق، جاء بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، فقد تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وأضاف البيان بحسب صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك: تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية ويجرى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكدت القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.

كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.