طقس سيء يضرب مدينتي بورسعيد وبورفؤاد (صور)

حالة من الطقس السيء تضرب مدينتا بورسعيد وبورفؤاد حاليا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة، وسحب رعدية حجبت أشعة الشمس.

وأدى الطقس السيء إلى تكدس السيارات بالشوارع والميادين نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم الثلاثاء ، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية:الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا) ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 50-60 كم / ساعة ).

وحسب الأرصاد، يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء :

-القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

-الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

-مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

-سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

-قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

-أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.