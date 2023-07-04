كندا تصدر تأشيرة جديدة للعاملين عن بعد

تفكر السلطات الكندية في طرح تأشيرة دخول جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي تؤهل حاملها الهجرة إلى كندا والعيش فيها، وهي تخص الأشخاص المتنقلين، وهم الذين يعملون بوظيفة ثابتة ولكن تكون عن بعد، واعتمدت كندا على هذه التأشيرة التي كانت فكرتها الأولى مأخوذه من فترة انتشار وباء كورونا، حيث إن فترة كورونا كان لها تأثيرات كبير وتحولات على مستوى العالم وصلت لتغيرات في أسواق العمل.

تأشيرة جديدة في كندا.. الانتقال والعيش بها

وتعتزم السلطات الكندية طرح تأشيرة للأشخاص المتنقلين، وهم أصحاب العمل عن بعد، عبارة عن طريقة للعمل والتي كانت منتشرة بشكل واسع في العالم في فترة وباء كورونا، وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته جريدة "مترو" البريطانية.

وتتيح التأشيرة التي تفكر كندا في طرحها، لحاملها الانتقال إلى كندا والعيش فيها شريطة، ولكن تضع السلطات الكندية عددًا من الشروط للحصول على هذه التأشيرة ومن أهما أن يكون هناك وظيفة ثابتة في شركة أجنبية مقرها خارج كندا، وتكون هذه الوظيفة بنظام "العمل عن بُعد".

وليست كندا هي الدولة الوحيدة التي تعمل بهذا النظام، وتوجد هذه التأشيرة في إسبانيا وإيطاليا، والتي تهدف لجذب الراغبين للعيش هناك مع التمسك والبقاء في الوظائف.

وفي سياق أخر، نقدم أبرز المعلومات عن فيزا الدخول لدولة البرتغال.

- تأشيرة العمل: إذا كنت ترغب في الذهاب إلى البرتغال كجزء من زيارة عمل للإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

- التأشيرة السياحية: إذا كنت ترغب في الذهاب إلى البرتغال كجزء من زيارة سياحية أو خاصة للإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

- تأشيرة ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو بحثية أو مهنية: إذا كنت ترغب في الذهاب إلى البرتغال كجزء من أغراض ثقافية أو تعليمية أو تدريبية للإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

- تأشيرة عبور المطار عليك أن تذهب إلى البرتغال لأن لديك عبور المطار.

- زيارة عائلية: إذا كنت عضو في عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيم في البرتغال وترغب في زيارتهم لإقامة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.